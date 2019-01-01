أليكس ساندرو مُهدد بالغياب عن السوبر الإيطالي

ظهور محتمل أيضاً لبوفون على حساب الحارس فويتشيك تشيزني

يواجه فريق يوفنتوس أزمة قوية بصفوفه، قبل المواجهة المنتظرة أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي يوم الأحد القادم، بسبب إصابة لاعب أليكس ساندرو.

الظهير البرازيلي خرج من مباراة سامبدوريا التي فاز بها يوفي أمس الأربعاء 2/1 بالدوري الإيطالي، بسبب تعرضه لإصابة التي قد تبعده عن مباراة لاتسيو أيضاً.

يوفنتوس أعلن عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، أن اللاعب يخضع حالياً للعلاج الطبيعي، ولم يتقرر حتى الآن إمكانية سفره للعاصمة السعودية الرياض لخوض اللقاء.

ويطمح المدرب ماوريسيو ساري في شفاء اللاعب بأسرع وقت ممكن، لعدم وجود العديد من الخيارات التي يمكن الاعتماد عليها بمثل هذه المواجهات بالجبهة اليسرى باستثناء ماتيا دي تشيليو، في المباراة التي قد تمنحه اللقب الأول مع البيانكونيري.

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وعلى جانب آخر لم يشارك الحارس فويتشيك تشيزني في تدريبات يوفنتوس، مكتفياً بإجراء بعض التمرينات بصالة الألعاب الرياضية.

وهو ما يعني إمكانية ظهور المخضرم جانلويجي بوفون في السوبر الإيطالي بدلاً منه، حيث لعب آخر مباراتين مع الفريق منذ إصابة زميله البولندي.