حساب مبابي يتعرض للقرصنة

واقعة مؤسفة للنجم الشاب

تعرض الحساب الخاص بنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على تويتر للقرصنة والسرقة مساء الأربعاء.

وشارك مبابي في الانتصار العريض لبي إس جي على لو مان مساء الأربعاء بأربعة أهداف مقابل واحد ضمن كأس الرابطة الفرنسية، وسجل الهدف الثالث.

وقام الشخص الذي سرق الحساب الأربعاء بوضع اسمه في العنوان وفي الوصف الخاص باللاعب، ولكن لم يضع أي منشور.

وقام مبابي صباح الخميس بحذف حسابه من على تويتر ثم عاد للظهور مجدداً بنفس الأسم المقرصن، ولم يعلق اللاعب أو ناديه رسمياً على الواقعة.

ويعيش مبابي موسماً مميزاً رفقة فريقه حتى الآن، بعدما هز الشباك 16 مرة بكل المسابقات، وبلغ هدفه المائة على الصعيد الشخصي.

ويتصدر بي إس جي ترتيب الدوري الفرنسي بفارق سبعة نقاط عن أقرب ملاحقيه مارسيليا، وله مباراة مؤجلة.