بونوتشي: لم نفهم ما يقوم به ساري

صعوبات كبيرة في التأقلم على أسلوب المدرب الإيطالي

أكد المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي، أنه وجد صعوبة كبيرة جداً في فهم فلسفة مدربه ماوريتسيو ساري في موسمه الأول مع يوفنتوس.

بونوتشي شارك في حسم فريقه للقب الدوري الإيطالي، مساء الأحد، بعد الفوز على ضيفه سامبدوريا بثنائية نظيفة في الجولة 36.

ساري تعرض للعديد من الانتقادات خلال بداية مسيرته مع يوفنتوس، بسبب الصعوبة التي يجدها بعض اللاعبين في التأقلم مع أسلوبه.

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وهو ما قال عنه بونوتشي:"اللقب الأجمل في تاريخي لأنه الصعب، كانت بداية حقبة جديدة وفلسفة مختلفة مع ساري".

وأضاف:"الأمور تعقدت كثيراً خارج الملعب بسبب فيروس كورونا وتوقف المسابقة قبل عودتها مرة أخرى، لا توجد كلمات تصف ما حدث، لقد فعلنا كل شيء من أجل هذا اللقب".

وتابع:"وجدنا صعوبات كبيرة في فهم أسلوب ساري، ولكن حافظنا على روح الجماعة بالفريق، وعملنا بجد في التدريبات وخلال كل مباراة، الآن علينا الاستعداد للتحدي القادم".

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يذكر أن هذا اللقب هو التاسع ليوفنتوس على التوالي، ورقم 36 لبطولة الدوري في تاريخه، حيث يحتل الفريق المركز الأول بـ83 نقطة، مقابل 76 لإنتر الثاني بعد 36 جولة.

ويستعد يوفنتوس لخوض موقعة مختلفة في دوري أبطال أوروبا الشهر القادم، عندما يلعب ضد ليون في إياب دور الـ16 بعد خسارته بهدف نظيف بالذهاب على أرض الفريق الفرنسي.