إيمري كان: يوفنتوس يستطيع التحسن كثيرًا

لاعب وسط يوفنتوس يتحدث عن الفوز على كييفو فيرونا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال إيمري كان لاعب وسط اليوفنتوس أن الفريق يمتلك هامشًا كبيرًا للتحسن خاصة فيما يخص الضغط المتقدم.

كان أحرز واحدًا من أهداف يوفنتوس الثلاثة ضد كييفو فيرونا في الجولة الـ20 من السيري آ، مما عزز صدارة الفريق للبطولة بفارق 9 نقاط عن مطارده نابولي.

وقد تحدث لاعب ليفربول السابق بعد المباراة قائلًا "الأمر الأهم أننا فزنا بالمباراة، سجلنا 3 أهداف وخلقنا العديد من الفرص لإضافة المزيد من الأهداف، لكننا فزنا وأنا سعيد".

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أضاف حول هدفه الذي سُجل بعد 28 تمريرة متتالية بين لاعبي السيدة العجوز "أردنا اللعب ولذا تبادلنا الكرة يمينًا ويسارًا، للأمام والخلف، حتى تمكنا من التسجيل. نريد لعب كرة قدم مثل تلك أكثر، لقد كانت ليلة جيدة".

أتم الدولي التركي "نستطيع التحسن في العديد من المواقف، حين نقوم بالضغط المتقدم، لكننا نعمل يوميًا في التدريبات. بالطبع يُمكننا التحسن كثيرًا".