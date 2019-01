ديباي يسخر من جمهور سانت اتيان بعد لافتتهم ضده

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد ممفيس ديباي نجم ليون على جماهير سانت اتيان التي رفعت ضده لافتة مسيئة خلال مباراة الفريقين في الليج وان مساء أمس، والتي انتهت لصالح ليون بهدفين مقابل هدف واحد.

واستغلت جماهير سانت اتيان مشاكل ديباي مع والده ومقاطعته أفراد عائلته الذين يتحدثون مع والده ورفعوا لافتة كُتب عليها "ممفيس .. 5 ملايين تابع على تويتر، لكن ليس من بينهم والدك".

لاعب مانشستر يونايتد السابق لم يُفوت تلك الحادثة دون رد، إذ كتب عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي في تويتر "إنهم 5.9 مليون بالمناسبة. ليس لدي أي شيء ضد من فعلوا هذا، أعلم أنهم يُحبونني رغمًا عنهم. أعلم كذلك أنهم مجرد مجانين، مجرد مجانين أنهم لا يمتلكون لاعبًا واحدًا بنفس قدراتي".

أضاف "الأمر لا يُضايقني لثانية واحدة، أريد فقط أن أقول شيئًا واحدًا .. 0 نقاط ضدنا هذا الموسم، أستطيع أن أتخيل مشاعركم، هل أواصل ...؟".

I also know they mad they just mad they don’t have 1 player with the same quality like me 🤭😂 — Memphis (@Memphis) January 21, 2019