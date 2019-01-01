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يوشيدا: لا نعرف الكثير عن فيتنام وإيران هي الأقوى في آسيا

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قائد المنتخب الياباني يتحدث قبل مواجهة فريقه القادمة بربع نهائي كأس أمم آسيا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعتقد مايا يوشيدا قائد المنتخب الياباني، أن نظيره الإيراني هو الخصم الأقوى بكأس الأمم الآسيوية المقامة بالإمارات هذا الشهر.

اليابان تأهلت إلى دور الثمانية من البطولة، بعد تغلبها على السعودية بهدف نظيف، بينما بلغت إيران نفس المرحلة بعد الإطاحة بعمان.

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وقال يوشيدا عن حظوظ بلاده:"إيران هم الفريق الأفضل في قارة آسيا بالوقت الحالي".

وأضاف:"ولكن على كل حال أهم شيء الآن هو وجودنا في ربع النهائي والاستمرار بالمنافسة على البطولة".

وعن مواجهة فيتنام القادمة:"ليس لدينا معلومات كبيرة عنهم بكل أمانة، لكننا جاهزون تماماً للعب ضدهم من أجل الفوز وبعدها سنفكر في إيران".

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ويخوض المنتخب الإيراني مباراته بدور الثمانية في كأس آسيا أمام نظيره الصيني في مواجهة قوية غداً الخميس.

وبحالة فوز إيران وكذلك اليابان في دور الثمانية، سيلتقي الثنائي وجهاً لوجه في نصف نهائي المسابقة.

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