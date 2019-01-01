يوسف عنبر يقود المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا والقائمة خلال أيام

الأخضر السعودي سيخوض مباراتان تجريبيتان، استعدادًا لبطولة غرب آسيا للمنتخبات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم استقر على قيادة المدير الفني الوطني يوسف عنبر على قيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال بطولة غرب آسيا للمنتخبات.

وتحتضن العراق بطولة غرب آسيا، والتي تُقام خلال الفترة المقبلة، حيث تنقسم على مجموعتين، تضم الأولى العراق، ولبنان، وفلسطين، واليمن، وسوريا، وتضم الثانية الأخضر، والأردن، والكويت، والبحرين.

يشعر جميع لاعبي كرة القدم بالفرحة عندما تلامس الكرة أقدامهم، لا شك في هذا الأمر 💁‍♂️

لكن الأمر يبدو مختلفًا مع هؤلاء النجوم من الدوري السعودي، فالكرة هي التي تفرح عندما تلامس أقدامهم 💫 pic.twitter.com/X6lE2HKAbt — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 22, 2019

وأشارت التقارير أن الأخضر السعودي سيخوض مباراتان تجريبيتان، استعدادًا لبطولة غرب آسيا للمنتخبات.

ويواصل الاتحاد السعودي لكرة القدم البحث عن مدير فني جديد للفريق، في ظل الأنباء التي تربطه بالمدير الفني الفرنسي هيرفي رينار.

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صحيفة "الرياضية" أشارت إلى استقرار عنبر على استدعاء 24 لاعبًا للمعسكر، بينهم لاعب من الدرجة الأولى، فيما يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسماءهم فور فحصهم بواسطة الجهاز الطبي للمنتخب.