يوسف دمير: "ميسي النمسا" المطلوب من برشلونة ومانشستر يونايتد

صانع الألعاب البالغ من العمر 17 عامًا سيغادر رابيد فيينا على الأرجح هذا الصيف، بينما يوجد العديد من عمالقة أوروبا يحلمون بالحصول على توقيعه..

كيف تستبدل لاعبًا مثل ليونيل ميسي؟

هذا هو السؤال الذي قد تضطر إدارة برشلونة لطرحه على نفسها في الأشهر المقبل بانتهاء عقد النجم الأرجنتيني في كامب نو، والعثور على إجابة يُعد أمرًا بعيدًا بعض الشيء عن الوضوح.

بالطبع، كان هناك عدد لا يحصى من اللاعبين الذين لُقبوا بـ"ميسي" في السنوات الأخيرة حول العالم كله، إلا أنه لم يتمكن أي منهم من الوصول إلى ربع الإنجازات التي حققها البرغوث في مسيرته الكروية.

وعلى الرغم أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك، إلا أن شابًا هناك من طراز ميسي على وشك البروز قد يُغلق الفجوة التي خلقها أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم برحيله عن النادي الكتالوني.

يوسف دمير، الشاب المراهق الذي ينشط في رابيد فيينا النمساوي، حصل على إعجاب إدارة برشلونة بالأشهر الماضية بعدما وصل إلى الفريق الأول مبكرًا، رغم أن البرسا ليس الوحيد المعجب به.

ارتبط دمير بالانتقال إلى أكبر أندية العالم أيضًا، فبرز اهتمام من ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند وأياكس وريد بول سالزبورج، مع انتقال إلى أحدهم يبدو وشيكًا في الأشهر المقبلة.

لاعب شاب مبدع يلعب بيسراه ويمكن الاعتماد عليه في كل مراكز الهجوم، ويستطيع التسديد بصورة استثنائية، هكذا لا يبدو غريبًا تشبيهه وهو ابن الـ17 ربيعًا بمن قد يخلفه في برشلونة!

إمري أوزتورك، وكيل اللاعب، في تصريحات إلى شبكة شبوكس قال "يوسي مبدع للغاية، ويمارس المراوغة بشكل جيد ولديه قدم يسرى رائعة، أسلوبه ورؤيته رائعان، الطريقة التي يلعب بها تذكرنا بميسي".

كما أضاف "يوسي معجب كبير بميسي، يحب كل ما يفعله ميسي، كان يلعب دائمًا بقمصانه".

ولد دمير في العاصمة النمساوية، وبدأ تعليمه في كرة القدم مع أقدم نادٍ في المدينة، فيرست فيينا، قبل أن ينضم إلى أكاديمية رابيد في سن العاشرة، على الرغم من أنه سرعان ما تم دمجه في فريق تحت 13 عامًا.

وعلى مستوى الشباب أخذ في الترقي بين الفرق المختلفة حتى وصل إلى تحت 16 عامًا مع أسطورة النادي وكشاف المواهب ستيفن هوفمان.

بعد تخرجه من أكاديمية بايرن ميونيخ في مطلع القرن، شارك هوفمان في أكثر من 400 مباراة مع رابيد، حيث لعب في الغالب كلاعب خط وسط مهاجم.

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نظرًا لأوجه التشابه بينهما من حيث موقعهم المفضل في الملعب، تم تكليف هوفمان بتوجيه المراهق الخجول أثناء استمراره في التطور.

هوفمان قال عنه للصحافة "لديه إمكانيات لا تصدق، إنه لمن دواعي سروري أن أشاهده يلعب كرة القدم".

"في كل جلسة تدريبية يمكنك أن ترى منذ الثانية الأولى كم هو لاعب غير عادي. لم أر لاعبًا مثله في هذا العمر."

دمير سلط الأضواء حول نفسه منذ أن كان صغيرًا، فكان أصغر لاعب على الإطلاق يتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس مرسيدس بنز للناشئين، بينما كان في الخامسة عشر من عمره عام 2019.

ثم عاد دمير وكرر الإنجاز في العام التالي مرة أخرى، ولكن هذه المرة استطاع رابيد فيينا أن يفوز بالبطولة بالتغلب على ريد بول لايبزيج في النهائي، بعد أن خسر النهائي العام السابق أمام ليفربول.

كانت هذه المشاركة هي آخر مشاركة له مع فرق الشباب، ثم بدأ بعد ذلك في صناعة وكتابة التاريخ مع الفريق الأول لرابيد فيينا.

بعد دخوله من مقاعد البدلاء أمام أدميرا فاكير في ديسمبر 2019، أصبح يوسف دمير هو أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في تاريخ الدوري النمساوي بعمر 16 عامًا و196 يومًا.

على الرغم من أن مزيجًا بين فيروس كورونا وإصابة في الركبة ألّمت به قد أخرت ظهوره الثاني على مستوى الكبار لمدة سبعة أشهر، إلا أنه لم يضيع الكثير من الوقت في إظهار استعداده لاتخاذ الخطوة عندما هز الشباك ضد شتورم جراتس.

منذ ذلك الحين، صار يوسف دمير لاعبًا أساسيًا في كتيبة المدرب ديتمار كوهباور، وقد سجل حتى الآن ستة أهداف وصنع هدفين خلال 25 مشاركة مع الفريق الأول.

الوصول إلى الفريق الأول أهله للمشاركة مع منتخب النمسا تحت 21 عامًا في ثلاث مباريات دولية، وقد كان من قبل قد لعب مع منتخب النمسا تحت 15 عامًا وكذلك تحت 17 عامًا وسجل 19 هدفًا.

دمير مؤهل أيضًا لتمثيل تركيا من خلال جذور عائلته، على الرغم من أن فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا يقال بالفعل إنه يفكر في استدعائه إلى تشكيلة المنتخب الأول قريبًا.

إن الوصول إلى هذا المستوى يمثل نقطة عالية جدًا في مسيرة كل لاعب، فباتت النظرة إلى دمير أنه من سيُكمل مسيرة دافيد ألابا، النجم الأول لمنتخب النمسا، على الصعيد الدولي.

في مقابل نادرة له، قال دمير "لدي أهداف، مثل الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب أو حتى دوري أبطال أوروبا، شخصياً، منذ أن كنت طفلاً صغيراً حلمت بأن أفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية".

لا يزال من غير المعلوم إلى أين سيتوجه يوسف دمير.

مع انتهاء عقده الحالي في صيف 2022، من المفترض أن يحاول رابيد فيينا بيعه هذا الصيف لجني بعض الأموال من خلفه بدلًا من أن يرحل مجانًا العام المقبل.

الكثير من الأندية مهتمة بالحصول على توقيع يوسف دمير، وقد قال وكيله حول ذلك "إنه يريد أن يلعب لبرشلونة يومًا ما، لكننا لا نفكر في ذلك عندما يتخذ خطوته التالية".

"من المرجح أن تكون وجهته المقبلة في ألمانيا، نحن على تواصل مع عدد من الأندية هناك، هاتفي يرن كل بضعة أيام ويظهر نادٍ جديد يهتم بالتعاقد مع يوسي."

أيًا كان الفريق الذي سيظفر بخدمات يوسف دمير، فإنه بكل الأحوال تحصل على أحد أكثر اللاعبين الواعدين في العالم مع مستقبل يبدو مشرقًا للغاية.

بدأ "ميسي النمسا" للتو..