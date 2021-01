ماتياس أريزو: سواريز الجديد؟ ماكينة أهداف أوروجواي الشابة

رغم أن عام 2021 قد بدأ لتوه، إلا أن الشاب المتألق ماتياس أريزو، لاعب ريفر بليت الأوروجوياني، ألمح بالفعل إلى أنه يُخطط للمتابعة من حيث توقف عام 2020.

احتاج المهاجم الشاب فقط 35 دقيقة في أولى المباريات التي خاضها مع ريفر بليت بالعام الجديد ليحرز هدفه الأول، عندما وضع تسديدة قوية من فوق الحارس كازانوفا معلنًا عن هدف التعديل لفريقه.

كان هذا الهدف هو الثامن عشر له في مسيرته الاحترافية، المثير للاهتمام حقًا أن هذا العدد من الأهداف قد أحرزه الشاب في الوقت الذي شارك فيه فقط بـ50 مباراة مع الفريق الأول.

أريزو، البالغ من العمر 18 عامًا، برز كثيرًا في نهاية العام الماضي بسلسلة من العروض الرائعة في دوري أوروجواي وكوبا سودا أمريكانا، بما في ذلك هدفيه في شباك أتلتيكو ناسيونال الكولومبي في الدور الثاني من البطولة القارية.

انتهى مشوار ريفر بليت في كوبا سودا أمريكانا بصورة مؤسفة، حيث غادر البطولة في دور الـ16 على يد يونيفرسيداد كاتوليكا، لكن سمعة أريزو نمت بشدة بعد إحرازه 8 أهداف في البطولة الافتتاحية، والآن هو يصنف كأحد أفضل المواهب في بلاده.

وُلد أريزو الملقب بـ"الجاموس" - نسبة إلى قوته الجسدية الرهيبة - في مدينة مونتيفيديو عام 2002، وهو الثاني في عائلة مهووسة بكرة القدم بين أربعة أطفال، أحد إخوته يُدعى "بيكهام" والآخر "إيكر" تكريمًا لأسطورة الحراسة الإسبانية كاسياس.

بدأ أريزو كرة القدم وهو في سن الثالثة، ربما لم تكن تجربته الأولى إيجابية للغاية في ملاعب كرة القدم، وهذا نفسه ما اعترف به من قبل.

في هذا الصدد قال أريزو "عندما بدأت في اللعب شعرت بالرغبة في اللعب كحارس مرمى، لكن في أول مرة تلقت شباكي خمسة أهداف فقلت لا لن أعود لهنا مرة أخرى".

💎🇺🇾 Matías Arezo, @cariverplateuru's budding superstar!



⚽️👀 At just 1⃣7⃣ years old, the Uruguayan is making waves after scoring 2⃣ goals in his side's 3-1 win over #AtléticoNacional.



🧐 #RiverPlate advanced to the Round of 16 and will face @Cruzados later this month. pic.twitter.com/zkVZCp79pW