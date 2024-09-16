"أنا بكرشي أفضل منكم" .. يوسف خميس يسخر من لاعبي النصر ويهدد: لن أصمت بعد الآن!

"نحن في مأساة" .. نجم النصر الأسبق يحذر

انفجر يوسف خميس؛ نجم النصر السعودي الأسبق والمحلل الفني الحالي في برنامج "المنتصف"، بعد تعادل العالمي أمام الشرطة العراقي، موجهًا اتهامات قاسية لمسؤولي النادي ولاعبيه.

العالمي تعادل أمس الإثنين، أمام الفريق العراقي (1-1)، على ملعب المدينة الدولي في بغداد، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

أداء الفريق تسبب في حالة استياء كبرى، وكان يوسف خميس أحد الغاضبين، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "المنتصف": "إدارة النصر تتصرف تصرفات غير احترافية، إذا هذا هو النصر الذي يريدونه .. سيختلف الحديث، الآن الأندية مملوكة للصندوق .. نعم!، لكن عمرنا نحن وشبابنا قضيناه في نادي النصر، قبل ما يأتون هم وقبل حتى أن يأتوا إلى الحياة وعرقنا في الملعب هذا، هناك من صنع تاريخ النصر ونحن استكملنا المسيرة وأتى بعدنا من يواصلها، يقولون (لا تتحدثون؟)، لا! سنتكلم، عليكم التصرف بطريقة صحيحة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "هذا نادي كيان، أحد أركان الكرة السعودية، كل هذا العبث يحدث به؟!، عليهم التصحيح، ما رأيناه أمام الشرطة وصلنا لدرجة المأساة، والقادم أسوأ بعد الإصابات التي يعاني منها الفريق".

خميس تابع: "منذ 51 عامًا وأنا في الوسط الرياضي وأعرف كل ما يدور به، المثل يقول (صاحب شغلتين كذاب) فماذا لو كانت 13 وظيفة؟!، العمل في كرة القدم مختلف، نحن نتحدث عن تاريخ نادي، لاعبو النصر أمام الشرطة لم يقدروا حتى على تمرير الكرة، أنا رغم (كرشي) أقدر على اللعب أفضل منهم".

واختتم: "هل شاهدتم كيف كان النصر في بداية الموسم الماضي عندما كان العمل صحيحًا، لكن في العام الحالي، أصبح النصر مستباحًا، لذا أقول (اللهم إني لا أسألك رد القضاء .. ولكني أسألك اللطف فيه)، أنا متشائم كثيرًا، لأنني أعرف ما يدور في النادي، أنا قضيت أفضل سنين عمري داخله، إلى متى ما يحدث؟!".