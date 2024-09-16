النصر ضد الشرطة | معضلة العالمي تتحول لـ"طامة كبرى" وتهديد لثنائي كان "الأفضل" يومًا ما!

ملامح من تعادل النصر أمام الشرطة..

تعادل بطعم الفوز عادل به النصر السعودي من الأراضي العراقية أمام الشرطة، ففي وقت عانى منه العالمي في الكثير من المراكز، لم يفلح أصحاب الأرض في استغلال ذلك..

العالمي وأبناء بلاد الرافدين اكتفيا اليوم الإثنين، بالتعادل (1-1)، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة الآسيوية.

افتتح الضيوف المباراة بهدف سلطان الغنام في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك محمد داوود التعادل للمضيف في الدقيقة 24 من الشوط نفسه.

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ملامح اللقاء، والتي كانت أغلبها سلبية من ناحية العالمي..