يوسف بلايلي يعلن عن فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

اللاعب الجزائري يحدد وجهته الجديدة.

أعلن الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق الأهلي السعودي السابق، عن فريقه الجديد، بعد الرحيل عن فريقه السابق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، ليقوم بفسخ عقده.

وكان بلايلي قد ارتبط بالانتقال للعديد بالأندية، أبرزها الأهلي المصري وخيتافي الإسباني والترجي التونسي وسانت إيتيان الفرنسي والوداد المغربي وغيرهم.

ونشر بلايلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورته مرتديًا قميص فريق نادي قطر، ليبدأ تجربة احترافية جديدة في منطقة الخليج بعد تجربته مع الأهلي.

المزيد من الفرق

وانضم اللاعب الجزائري لصفوف النادي الأهلي، في صيف 2019، قادمًا من الترجي التونسي، وبعد قيادته لمنتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

يوسف بلايلي كان قد رفض العودة إلى جدة، من أجل استئناف الموسم الماضي، ليقرر بعدها فسخ عقده، والتقدم بشكوى ضد النادي الأهلي للاتحاد الدولي "فيفا"، خلال شهر يوليو الماضي.

رينارد يعلن عن قائمة منتخب السعودية لوديتي جامايكا

وشارك بلايلي مع الأهلي في 13 مباراة، استطاع خلالهم أن يسجل هدفين ويصنع 3 أهداف، ليرحل دون أن يستكمل عقده الذي ينتهي في صيف 2022.