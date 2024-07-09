يورينتي: فرنسا تجعل المباريات "قذرة".. وهدف برشلونة أفضل لاعب في اليورو!

ماذا قال نجم يوفنتوس السابق؟

أشاد فرناندو يورينتي، نجم يوفنتوس والمنتخب الإسباني السابق، بأداء كتيبة لاروخا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي في يورو 2024.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة فرنسا، مساء اليوم الثلاثاء، في نصف نهائي اليورو، بينما يجمع نصف النهائي الآخر "إنجلترا وهولندا".

وقال يورينتي، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا معجب حقًا بالمنتخب، أستمتع به كثيرًا، مباراة الغد هي الأصعب لأن فرنسا خصم لا يسمح لك باللعب، ويخوض مباريات قذرة للغاية، إنهم أقوياء جدًا بدنيًا، وبالنسبة للطريقة التي نلعب هم الفريق الأصعب (لنفوز عليه)".

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وأضاف: "موراتا يؤدي على مستوى عالٍ مع المنتخب، أرقامه مثيرة للإعجاب، ليس من الطبيعي أن يتلقى الكثير من الانتقادات، كما يؤدي دورًا جيدًا للغاية كقائد".

وفيما يتعلق بمراقبة كيليان مبابي، أوضح: "آمل أن نستحوذ على الكرة، إلى جانب الدفاع بشكل جيد، ومن ثم عدم السماح لهم بالتفكير، إذ سمحت لكيليان بأن يفكر فسيشكل الكثير من الخطر".

وختم: "نيكو ويليامز أفضل لاعب في بطولة أوروبا، في كل مرة يأخذ فيها الكرة يشكل خطرًا، ومن الطبيعي أن يريده برشلونة، الشرط الجزائي في عقده لا يعني شيئًا للعديد من أفضل الفرق في العالم، وكل شيء يعتمد على ما يريده، وأعتقد أنه بخير في بيلباو وسيبقى".