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يورنتي: قدمت كل ما لدي لريال مدريد وأؤمن بمشروع أتلتيكو

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Atlético de Madrid
تعرف على تصريحات يورنتي أثناء الكشف الطبي لاعبًا لأتلتيكو

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف ماركوس يورنتي، لاعب أتلتيكو مدريد، عن سبب الانضمام إلى صفوف الروخي بلانكوس مؤكدًا أنّه بذل كل ما لديه مع ريال مدريد.

يورنتي انضم إلى صفوف أتلتيكو قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

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وقال صاحب الـ 24 عامًا في تصريحات بعد توقيع الكشف الطبي: ""أنا متحمس للغاية وسعيد لانضمامي إلى أتلتيكو مدريد. إنّه مشروع طموح وفخور بأنهم راهنوا على قدراتي".

وتابع: "لست خائفًا من هذه التجربة، لقد جئت بهدف تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق".

لاعب ريال مدريد السابق أشار إلى أنّه قدّم كل ما لديه مع النادي الملكي ولكن الأمور لم تتجه إلى طريق استمراره ولذلك فضّل البحث عن مشروع واعد يكون له فيه دورًا أكبر.

واختتم: "سوف أبذل قصارى جهدي لأجل أتلتيكو وأتفانى في عملي من أجل الحصول على حب الجماهير".

جدير بالذكر أنّ يورنتي سوف ينضم لمعسكر أتلتيكو مدريد يوم 4 يوليو المقبل استعدادًا للموسم الجديد.

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