يورنتي: قدمت كل ما لدي لريال مدريد وأؤمن بمشروع أتلتيكو

تعرف على تصريحات يورنتي أثناء الكشف الطبي لاعبًا لأتلتيكو

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

كشف ماركوس يورنتي، لاعب أتلتيكو مدريد، عن سبب الانضمام إلى صفوف الروخي بلانكوس مؤكدًا أنّه بذل كل ما لديه مع ريال مدريد.

يورنتي انضم إلى صفوف أتلتيكو قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

وقال صاحب الـ 24 عامًا في تصريحات بعد توقيع الكشف الطبي: ""أنا متحمس للغاية وسعيد لانضمامي إلى أتلتيكو مدريد. إنّه مشروع طموح وفخور بأنهم راهنوا على قدراتي".

وتابع: "لست خائفًا من هذه التجربة، لقد جئت بهدف تقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق".

الهداف الذي عشقته الشباك ⚽️

لا أحد ينسى ما فعله توريس في نهائي يورو 2008 👌



ليلة كان هو بطلها الأوحد 👏💥 pic.twitter.com/d9uTpjDpjy — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

لاعب ريال مدريد السابق أشار إلى أنّه قدّم كل ما لديه مع النادي الملكي ولكن الأمور لم تتجه إلى طريق استمراره ولذلك فضّل البحث عن مشروع واعد يكون له فيه دورًا أكبر.

واختتم: "سوف أبذل قصارى جهدي لأجل أتلتيكو وأتفانى في عملي من أجل الحصول على حب الجماهير".

جدير بالذكر أنّ يورنتي سوف ينضم لمعسكر أتلتيكو مدريد يوم 4 يوليو المقبل استعدادًا للموسم الجديد.