يورجن كلوب يتسلح بنظرية المؤامرة: لم أفهم نظرات حكم مباراة توتنهام لي!

يورجن كلوب مدرب ليفربول يهاجم بول تيرني حكم مباراة توتنهام..

شن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول هجومًا عنيفًا على الحكم بول تيرني الذي أدار مباراة "الريدز" أمام توتنهام في قمة الجولة 34 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول حقق فوزًا ثمينًا ودراميًا على توتنهام بنتيجة 4-3، بعدما نجح الفريق اللندني في التعادل في الدقيقة 90+3 عن طريق البرازيلي ريتشارليسون، قبل أن ينجح ديوجو جوتا في إعادة ليفربول إلى التقدم بعد 99 ثانية فقط.

وأثناء احتفاله بهدف جوتا في مواجهة الحكم الرابع، تعرض كلوب لإصابة في العضلة الخلفية، وتلقى بطاقة صفراء من بول تيري بعد أن سمح لعاطفته بالتغلب عليه.

كلوب اعترف بأن أفعاله أثناء الاحتفال كانت غير ضرورية، لكنه يعتقد أن كلمات تيرني ضده كانت أيضًا كذلك.

وتحدث كلوب عن الحكم الذي له سابقة معه في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلًا: "كيف يمكن أن يتم ارتكاب خطأ ضد محمد صلاح - قبل هدف توتنهام الثالث -، لدينا تاريخ مع تيرني، أنا حقًا لا أعرف ما الذي لديه ضدنا".

وأضاف: "لقد قال إنه لا توجد مشاكل، لكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحًا، الطريقة التي ينظر بها إلي غريبة، أنا لا أفهم ذلك، في إنجلترا لا أحد يضطر لتوضيح هذه المواقف".

وأكمل كلوب: "ما يحدث صعب حقًا ولا يمكن فهمه، احتفالي لم يكن ضروريًا وهذا عادل، لكن ما قاله لي عندما أعطاني البطاقة الصفراء ليس جيدًا".

المدرب الألماني قرر عدم الاكتفاء بهجومه على الحكم، بل هاجم كذلك أسلوب لعب توتنهام في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية.

وقال كلوب: "أتفهم غضب توتنهام، لكن عليهم القلق بشأن أشياء أخرى، إنهم فريق كرة قدم جيد، لكن عليهم أن يلعبوا كرة قدم أفضل، لا يمكنهم الاعتماد فقط على الهجوم المضاد، هذا الفريق يجب أن يلعب كرة قدم أفضل".