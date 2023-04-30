فيديو | "عقوبة فورية" .. يورجن كلوب يفسر إصابته أثناء الاحتفال بهدف ديوجو جوتا!

كلوب يعلق على إصابته بعد هدف ديوجو جوتا الثمين في مرمى توتنهام..

تعرض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول إلى إصابة بشد في العضلة الخلفية، أثناء احتفاله بهدف فوز فريقه على توتنهام في قمة الجولة 34 لمنافسات الدوري الإنجليزي 2022-23.

ليفربول تلقى صدمة في الدقيقة 90+3 من زمن المباراة بعدما تمكن البرازيلي ريتشارليسون من تعديل النتيجة لصالح توتنهام لتصبح 3-3، بعد تقدم "الريدز" بثلاثية نظيفة بعد مرور 15 دقيقة من بداية المباراة.

لكن البرتغالي ديوجو جوتا تمكن بعد 99 ثانية فقط من هدف البرازيلي من إعادة ليفربول إلى التقدم بهدف رائع، منح ليفربول فوزًا ثمينًا على ملعب "أنفيلد".

كلوب، وأثناء احتفاله بالهدف توجه إلى الحكم الرابع واحتفل في وجهه بشكل غريب، لكنه بعد ذلك أمسك العضلة الخلفية وهو عائد إلى مقاعد بدلاء فريقه.

كلوب، قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية بعد المباراة: "لست متأكدًا مما إذا كانت الإصابة في أوتار الركبة أو في العضلة الخلفية، لكنني تعرضت للعقاب على الفور بسبب الخطايا الصغيرة".

وأضاف: "استدرت للاحتفال لأن الحكم الرابع لم يرتكب أي خطأ طوال الوقت، لم أقل شيئًا سيئًا، لكن ألقيت نظرة سيئة بما فيه الكفاية، أوتار الركبة أو أيا كانت العضلة تعرضت للشد مباشرة في تلك اللحظة".

جاء فوز ليفربول على توتنهام في ظل ظروف مثيرة للجدل، مع غضب جماهير "سبيرز" من عدم طرد جوتا في وقت سابق من المباراة بسبب رفع قدمه التي ارتبطت برأس أوليفر سكيب، وعدم مراجعة الواقعة من قبل حكم الفيديو المساعد الحادث.

وبالإضافة إلى ذلك شعر الكثيرون أنه كان ينبغي أن يحصل توتنهام أيضًا على ركلة جزاء عندما تم إمساك ريتشارليسون في منطقة الجزاء من قبل إبراهيما كوناتي.