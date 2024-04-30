هل يوافق ريال مدريد على طلبه؟ والد مبابي يرد على السؤال الصعب!

"لا أعرف ماذا سيحدث"

ما زال السؤال حول مشاركة كيليان مبابي في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، التي تحتضنها فرنسا الصيف المقبل، محل اهتمام وسائل الإعلام الباريسية.أ

وسُئل والد نجم باريس سان جيرمان، ويلفريد مبابي، عن إمكانية مشاركة ابنه في أولمبياد 2024، مع الأنباء التي تربط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، علمًا بأنه أعلن الرحيل عن بي إس جي بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده.

وكان ريال مدريد قد أرسل خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، يخطره فيه رفضه مشاركة أي من لاعبيه (فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا) في الأولمبياد.

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وقال والد مبابي في تصريحات لراديو فرنسا: "لا أعرف ماذا سيحدث، لأننا لسنا الوحيدين الذين يتخذون القرارات، لكن مهما حدث، فإن كيليان سيستمتع، لأن الألعاب الأولمبية ستكون هنا".

وأضاف: "سواء كان كيليان موجودًا أم لا، فهذا أمر ثانوي، ما يجب أن نسلط الضوء عليه هو الألعاب الأولمبية في فرنسا، وليس الألعاب الأولمبية لأن مبابي هناك، لأن العالم كله سوف يراقبنا، والشيء الأكثر أهمية هو أن الألعاب الأولمبية في فرنسا تسير بشكل جيد للغاية".

وكان كيليان مبابي قد تحدث عن الأمر ذاته في وقت سابق، وقال: "الأمر متروك للمسؤولين لاتخاذ القرار، سيكون من دواعي سروري المشاركة، لكن إذا لم يرغب المسؤول فسأدعم قراره. لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا للتفكير، إذا كانت الإجابة نعم فهي نعم، وإذا كانت لا فهي لا، أريد أن ألعب وأعتقد أن الناس يريدون ذلك أيضًا".