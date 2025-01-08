Real Betis v Valencia CF - Copa del Rey FinalGetty Images Sport
أحمد مجدي

ريال مدريد وبرشلونة أمام تحديين صعبين.. نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025

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تعرف على نتائج قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025 ومن يواجه ريال مدريد وبرشلونة؟

انتهت قرعة ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا 2024-2025، والتي شهدت العديد من المواجهات القوية، خصوصًا مواجهتي برشلونة وريال مدريد.

وسيعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن مواعيد المباريات بالتحديد في الساعات القليلة القادمة، لكن المباريات ستقام أيام 14 و15 و16 يناير.

جدول مباريات كأس ملك إسبانيا 2024-2025، القنوات الناقلة ونتائج كل الأدوار

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من يواجه برشلونة وريال مدريد في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025؟

وأسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لفريق ريال بيتيس، بينما سيكون خصم ريال مدريد هو فريق سيلتا فيجو، وهما مواجهتان قويتان للغاية.

لكن الشيء الإيجابي بالنسبة للعملاقين الإسبانيين، أن المواجهتين ستقامان داخل الديار بالنسبة لكل منهما، في ظل إقامة دور الـ 16 من مباراة واحدة.

المباريات التالية

أما بالنسبة لأتلتيكو مدريد الذي يقدم موسمًا رائعًا في الدوري الإسباني إلى الآن، فسيتعين عليه السفر أولًا إلى أليكانتي لملاقاة إلتشي.

بشكل عام أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا عن المواجهات التالية:-

نتائج ومباريات قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2024-2025

المباراةالموعدالملعب
بونتيفيدرا - خيتافي14-15-16 يناير 2025باسارون
أورينسي - فالنسيا14-15-16 يناير 2025أو كوتو
ألميريا - ليجانيس14-15-16 يناير 2025ألعاب البحر المتوسط
إلتشي - أتلتيكو مدريد14-15-16 يناير 2025مانويل مارتينيز فاليرو
ريال مدريد - سيلتا فيجو14-15-16 يناير 2025سانتياجو برنابيو
برشلونة - ريال بيتيس14-15-16 يناير 2025مونتجويك
ريال سوسييداد - رايو فاييكانو14-15-16 يناير 2025أنويتا
أتلتيك بيلباو - أوساسونا14-15-16 يناير 2025سان ماميس
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