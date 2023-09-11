"يمهد طريق الهلال نحو متعب الحربي وأساء للنصر" .. جدل حول رئيس الشباب المرتقب

عبد العزيز المالك أعلن ترشحه لرئاسة الشباب ومن بعدها بدأ الجدل..

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لا يريد الجدل أن يترك نادي الشباب السعودي مؤخرًا يعمل في صمت، فقد حان موعد جدل رئيسه الجديد المرتقب.

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في أواخر أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الرياضة السعودية حل مجلس إدارة الليث الأبيض برئاسة خالد الثنيان، بعد شهر تقريبًا من انتخابه، في أعقاب استقالة عدد من أعضاء المجلس، اعتراضًا على انتقال اللاعب حسان تمبكتي للهلال خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وبالأمس، أعلن عبد العزيز المالك؛ العضو الذهبي في النادي العاصمي، تقدمه بأوراق ترشحه للرئاسة خلفًا للثنيان، وسط فرحة عارمة من الشبابيين.

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أفراح الشبابيين بترشح المالك دافعها انتمائه لعائلة شبابية، إذ أن شقيق والده "عمه" سبق وأن ترأس النادي في التسعينات، وفي عهده توج الفريق بطلًا لكأس ولي العهد والبطولة العربية للنخبة.

لكن وبينما يحتفل ويتفاءل قطاع عريض من جمهور الليوث بابن العائلة الشبابية، زعم الصحفي الرياضي متعب بن عبد الله أن المالك يحظى بدعم قوي من الأعضاء الذهبيين الذين دعموا خالد الثنيان من قبل، ليبدأ بالبعض في التنبؤ بمستقبل غير مشرق للنادي.

أحدهم كتب معلقًا على مزاعم الصحفي: "نفس الأسماء = متعب الحربي للهلال، ويظل الشباب تشليح للفرع"، فيما أضاف آخر: "خلاص يا أبو عبد الله شلحوا الشباب".

وعلى جانب آخر، هناك اعتراض نصراوي كذلك على المالك، بداعي أنه أساء للعالمي في تغريدات قديمة له وكذلك أساء لرئيسه الأسبق الأمير فيصل بن تركي.

يذكر أن الثورة التي حدثت في الشباب بعد انتقال تمبكتي للهلال قامت في ظل رفض ذهبيي النادي التفريط في أي من نجوم الفريق، بجانب أن عرض الزعيم أقل ماديًا بكثير من العرض الذي تقدم به النصر.

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