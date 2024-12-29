"يمكنني البكاء الآن".. جوارديولا: لا شكوك حول دي بروينه.. وهذا اللاعب أثبت ما أقوله دائمًا

ماذا قال بيب؟

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز على مضيفه ليستر سيتي بثنائية نظيفة مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 19 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنهى السيتي سلسلة من النتائج السيئة، كما رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريح لشبكة "سكاي سبورت" عقب المباراة: "الأمر ليس ممتعًا، إنه مجرد ارتياح الآن.. فخور جدًا بالوصول لـ500 مباراة مع السيتي، يمكنني البكاء الآن، أنا فخور جدًا بكوني جزءًا من هذا النادي، لقد كانت فترة لا تصدق، والمزيد قادم".

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وسُئل عن مشاركة كيفين دي بروينه، فعلق: "لا توجد شكوك حول كيفين، عندما يكون لائقًا، كيفين هو كيفين، أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز، بالطبع نحتاجه، أنا سعيد للغاية بالأداء الذي قدمه".

وتطرق بالحديث إلى لاعب الفريق الشاب جيمس مكاتي: "كان لدي شعور قبل المباراة بأنه إذا اضطررت إلى إجراء تبديل، فسيكون جيمس ماكاتي هو خياري الأول (من مقاعد البدلاء)، يمكنه اللعب كجناح ومهاجم وفي عدة مراكز".

وأوضح: "أكثر ما يُرضيني أن كل حركة قام بها (مكاتي) كانت جيدة، لم يرتكب خطأ واحدًا، وناضج للغاية، إنه شاب من جيل لا يُصدق؛ روميو لافيا، كول بالمر، مورجان روجرز، ليام دياب، تايلور هاروود-بيليس... ماكا واحد من هذا الجيل! كان قائد هذا الجيل".

وواصل: "إنه شاب لطيف للغاية، يتدرب بشكل جيد حقًا، لا يظهر أبدًا وجهًا عابسًا! لقد فاز بهذه الدقائق، الأمر بسيط! لجميع اللاعبين قلت مرات عديدة، عندما تريد أن تطلب شيئًا - الملعب هو أفضل مكان لتُظهر فيه، وماكا اليوم أثبت ذلك!".

وختم متحدثًا عن جناح الفريق سافينيو الذي سجل هدفًا وصنع آخر: "سعيد جدًا بسافينيو. قدرة وجودة لا تُصدق يمكنه إثباتها".