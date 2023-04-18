يكذب مجددًا؟ شهادة داني ألفيش الخامسة لا تتوافق مع إصابات الضحية!

شهادة ألفيش الجديدة تواجه الكثير من الانتقادات..

تواجه قضية البرازيلي داني ألفيش منعطفًا جديدًا، بعدما أدلى لاعب برشلونة السابق بشهادة جديدة أمام قاضي التحقيق يوم الإثنين، في القضية المتهم فيها بالاعتداء جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في إحدى الملاهي الليلة بمدينة برشلونة في أواخر ديسمبر الماضي.

رواية ألفيش الجديدة شددت على أن العلاقة حدثت بالفعل مع الفتاة، لكنها كانت علاقة توافقية بالكامل، عكس كل رواياته السابقة التي نفى فيها في الأساس حدوث علاقة في محاولة للحفاظ على زواجه.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن رواية ألفيش الجديدة لم تفسر الكثير الأمور التي حدثت مع الضحية المزعومة، ولم تتوافق مع الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق.

العينات التي تم جمعها من ملابس الضحية، وآثار الأقدام في مكان الواقعة، والإصابات التي تعرضت لها الضحية، لا تتوافق مع رواية ألفيش بأن العلاقة تمت بالتراضي.

وعلى جانب آخر، فإن تعمد ألفيش للكذب في شهادته وإفادته الأولى أثار الكثير من الشكوك بشأنه، مقابل رواية الضحية التي اتسمت دائمًا بالاتساق وعدم التحريف.