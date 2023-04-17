اعتراف خطير .. داني ألفيش يغير أقواله للمرة الخامسة ويدلي بمعلومات هامة

آلفيش يقدم نسخة جديدة من أقواله اعتراف فيها باعتراف خطير للغاية..

فجر البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق مفاجأة من العيار الثقيل في شهادته الجديدة التي قدمها إلى قاضي التحقيق في قضية تعديه جنسيًا على فتاة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في نهاية ديسمبر الماضي.

ألفيش قدم أربع شهادات سابقة، نفى فيها نفيًا قاطعًا قيامه بالتعدي جنسيًا على الفتاة، مؤكدًا براءته في القضية.

لكن صحيفة "el pais" الإسبانية كشفت أن النسخة الخامسة من شهادة داني ألفيش جاءت مغايرة تمامًا، حيث اعترف البرازيلي بوجود علاقة كاملة مع المدعية.

وحسب التقرير، فإن ألفيش اعترف بوجود علاقة كاملة في المرقص، لكن ضمن علاقة توافقية بالكامل.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يقدم فيها ألفيش نسخة من أقواله، والمرة الثانية أمام قاضي التحقيق.

وحسب التقرير، فإن ألفيش كذب في أول النسخ الأولى من الشهادة التي ألقى بها لحماية علاقته بشريكته السابقة، والتي أنهت علاقتها به بسبب القضية.