يغازل مانشستر سيتي؟ كين: أحلم باللعب بجوار دي بروينه

تعليق من جوارديولا على الصفقة المحتملة

أشعل المهاجم الإنجليزي هاري كين التكهنات حول مستقبله، بعدما وصف اللعب بجوار البلجيكي كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي بالحلم.

الشكوك تحيط بمستقبل كين مع توتنهام، بسبب فشل النادي اللندني في الحصول على أي بطولات هذا الموسم، وتراجع النتائج الذي أدى إلى رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو.

مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي، هم الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب، وسط أنباء حول طلبه الرحيل عن توتنهام.

وقال اللاعب في تصريحات لبرنامج "The Overlap" عبر موقع يوتيوب عن النجم الذي يريد اللعب معه:"بكل تأكيد كيفين دي بروينه".

وأضاف:"عندما أشاهده وهو يلعب مع مانشستر سيتي وأرى الكرات التي يلعبها، يزداد شعوري بأنه يعتبر بمثابة الحلم لأي مهاجم، هو رائع جدًا بالكرة ومن دونها ويضغط بشكل مميز".

وفي سياق متصل قال بيب جوارديولا مدرب سيتي عن أنباء انتقال كين لصفوف فريقه:"هو لاعب لتوتنهام وليس من الصواب الحديث عنه".

وعلى جانب آخر كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن عرض من تشيلسي لضم كين، يشمل الحارس كيبا أريزابالاجا وتامي أبراهام بالإضافة لبعض الأموال لإتمام الصفقة.

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توتنهام يحدد سعر هاري كين بعد تقديمه طلب الرحيل بشكل رسمي!

وهو العرض الذي من غير المرجح أن يوافق عليه توتنهام في الوقت الحالي، حيث يتمسك النادي بالإبقاء على اللاعب بصفوفه حتى النهاية.

يذكر أن صاحب الـ27 سنة نجح في تسجيل 32 هدفًا وقام بصناعة 16 في 48 مباراة بكل البطولات مع توتنهام هذا الموسم.