"يعرف ما فعل".. الاتحاد البرازيلي يحسم مصير دوريفال رسميًا!

ماذا قال إدنالدو رودريجيز؟

حسم إدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مصير مدرب المنتخب دوريفال جونيور، بعد إقصاء السيليساو من كوبا أمريكا بركلات الترجيح على يد أوروجواي.

وقال رودريجيز، في مقابلة مع ESPN: "دوريفال مستمر حتى كأس العالم 2026، لا يزال عمل المدرب في بدايته، لقد كانت كوبا أمريكا فترة مهمة، لأنها ساهمت في مزيد من الوقت بين دوريفال واللاعبين، عادة تكون الاستدعاءات قصيرة، لكنه الآن قادر على مراقبة الكثير واستخلاص استنتاجات مما قد يفعله دائمًا".

وأضاف: "في غضون شهرين، ستكون هناك تصفيات، والمشروع كما هو الاستمرار مع دوريفال والتفاهم وتكثيف العمل، لدينا 6 مباريات في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بالتصفيات، إنها بطولة كأس العالم، وهو مع طاقمه التدريبي بأكمله على دراية تامة بما فعلوا".

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وأوضح: "يدرك دوريفال النقاط السلبية، وهذه هي الطريقة التي تبني بها فريقًا تنافسيًا وفائزًا، هذا ما يدور حوله المشروع، لأنه في كل مرة تقوم فيها بإجراء تغييرات، تبدأ وظيفة جديدة ويكون الأمر دائمًا أكثر صعوبة، لذلك أعتقد أنها كانت بداية أعطاه بالفعل تخميناته وأنا متأكد من أنه سيجد التوقيت المناسب".

وختم: "أردنا الفوز، لكننا نعلم أيضًا أنها بداية العمل مع مجموعة جديدة، فهم شباب يدخلون الآن ويجب أن يكون هناك المزيد من الدقائق".