جابري فيجا مصدوم من ديربي جدة ويكشف رأيه في مستوى اللاعبين السعوديين

نجم الأهلي يكشف عن سبب معاناته في السعودية، ويوضح رأيه في مستوى لاعبي المملكة..

SHAHID

كشف لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا لاعب وسط النادي الأهلي عن رأيه في أجواء كرة القدم السعودية، وطبيعة المنافسة في دوري روشن.

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فيجا أجرى مقابلة مطولة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، تمحورت بشكل كبير حول أسباب رحيله إلى الدوري السعودي، وتطرق خلالها إلى العديد من الأمور المتعلقة بوجوده في المملكة.

واتفق فيجا مع الجزائري رياض محرز زميله في "قلعة الكؤوس" فيما يتعلق بالمعاناة مع الطقس في مدينة جدة، وقال: "أكثر ما يتعبني هو الحرارة والرطوبة، لكن مع الفريق الرائع الذي لدينا، والمدرب والأشخاص في النادي فإنهم جميعًا يجعلون الأمور أسهل وجيدة حقًا".

وعن المنافسة في الدوري السعودي، قال فيجا: "لقد لعبنا للتو مباراة الديربي والحقيقة هي أن الأجواء كانت مذهلة، تشبه إلى حد كبير ما نختبره في أوروبا مع شغف الجماهير والدخلات والأغاني".

وأكمل: "أنا مندهش من مستوى الدوري والذي ينمو كثيرًا، والمستوى سوف يرتفع أكثر، لكنني تفاجأت بمستوى اللاعبين السعوديين الجيد جدًا".

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فيجا انضم إلى صفوف الأهلي قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، في صفقة كلفت خزائن "الراقي" 40 مليون يورو.

SHAHID