جابري فيجا يفجرها: هناك أسباب أخرى غير المال جعلتني أنتقل إلى الأهلي!

نجم الأهلي كشف عن الأسباب التي دفعته للانتقال الصادم إلى "الراقي" في الصيف الماضي..

SHAHID

كشف لاعب الوسط الإسباني جابري فيجا عن كافة الأسباب التي دفعته للانتقال إلى نادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 قادمًا من نادي سيلتا فيجو، مؤكدًا أن المال لم يكن المحرك الوحيد لهذه الخطوة.

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فيجا أجرى مقابلة مطولة مع محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، تمحورت بشكل كبير حول رحيله إلى الدوري السعودي.

وقال فيجا عن السعودية: "كان هناك الكثير من التوقعات، لكنني متفاجئ بطريقة جيدة لأنه على الرغم من كوني قادم من دولة ذات ثقافة مختلفة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي أغادر فيها منزلي وأتأقلم بشكل جيد".

وعندما سُئل عما إذا كان المال محركه للانضمام إلى الأهلي، قال فيجا: "إنه سؤال غريب، أفهم أن كل شخص لديه رأيه وحياته الخاصة، وعليه أن يتخذ قراراته الخاصة، لكن كانت هناك أسباب أخرى قلبت الموازين وأنا فخور بالخطوة التي اتخذتها".

وفسر قائلًا: "في النهاية، من بين جميع الخيارات التي كنت أفكر فيها، كان هذا هو الخيار الذي سمح لي بمواصلة النمو كلاعب كرة قدم، في دوري يضم نجومًا عظماء وينمو كثيرًا".

وأردف: "لقد كانت خطوة للتطلع إلى المستقبل، وعلى الرغم من أن هناك أشخاصًا لا يفهمونها، إلا أنها كانت أفضل خطوة يمكنني اتخاذها".

واختتم فيجا: "مساعدة سيلتا فيجو أيضًا كانت سببًا لاتخاذ هذا القرار، مساعدة فريق حياتك أمر مهم للغاية".

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يذكر أن فيجا، البالغ من العمر 21 عامًا، انضم إلى الأهلي بعد الجولة الثالثة لمنافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، ولعب مع الفريق 5 مباريات في الدوري ومباراة واحدة في كأس الملك قدم خلالها تمريرة حاسمة.

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