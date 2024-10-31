يصالح فينيسيوس؟ تيباس: حفيدي مغربي.. والكرة الإسبانية تحتاج للتخلص من العنصرية!

العنصرية تثير الجدل في الملاعب الإسبانية

تنشر صحيفة "الباييس" الإسبانية مقاطع فيديو بعنوان "LALIGA VS" وفيها تستعرض لقاءات مع مسؤولي رابطة الدوري الإسباني إضافة إلى مسؤولين إسبان آخرين في المجالات المختلفة.

هذه المرة كانت الحلقة الثانية من البودكاست تجمع وزيرة التضامن الاجتماعي والهجرة الإسبانية، إلما سايز، ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، بعد توقيع اتفاقية بين المؤسستين لمكافحة العنصرية.

وفي حديثه، سلط تيباس الضوء على الدور الحاسم لكرة القدم في المجتمع الإسباني "كجرس إنذار"، ليس فقط لأنها واحدة من الصناعات الترفيهية الرئيسية وشغف الأغلبية، ولكن أيضًا بسبب قدرتها المثبتة على جعل المجتمع يشعر بالمسؤولية ويتحرك ككل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد تيباس أن كرة القدم الإسبانية "بحاجة إلى اتخاذ خطوة التحرك ضد أولئك الذين يرتكبون جرائم الكراهية، وعدم التسامح مطلقًا معهم، يجب ألا نعتاد على الإهانات أبدًا".

وأشار تيباس إلى أن أحد الأشياء التي تسعده هو مشاهدة ابه وهو يلعب مع فريقه مع زملائه من أصول إفريقية مؤكدًا: "قبل كل شيء، توحدنا اللعبة ومتعتها" ومشيرًا إلى جانب شخصي في حياته هو أن "حفيده الأكبر مغربي واسمه ناصر".

يذكر أن تيباس كان قد تحدث في وقت قريب عن تصريحات فينيسيوس جونيور حول العنصرية في الملاعب الإسبانية منتقدًا تصريحات البرازيلي، كما انتقد مؤخرًا عدم ذهاب ريال مدريد لحفل توزيع جائزة الكرة الذهبية اعتراضًا على عدم منحها للنجم البرازيلي.