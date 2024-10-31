بسبب حفل الكرة الذهبية.. تيباس يفتح النار مجددًا على ريال مدريد!

رئيس رابطة الدوري الإسباني يواصل انتقاده للملكي

واصل خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني انتقاده اللاذع لريال مدريد خلال الأونة الأخيرة، هذه المرة أومأ إلى ما حصل من الفريق الملكي حول حفل الكرة الذهبية.

وقال تيباس في تصريحات أوردتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد لم يكن نبيلًا" في إشارة إلى إعلان النادي رسميًا عدم حضور أي من ممثليه لحفل توزيع جوائز الكرة الذهبية.

وأضاف: "لقد حصلوا (ريال مدريد) على جائزتين وموقفهم غير مفهوم" في إشارة إلى جائزتي أفضل نادٍ خلال عام 2024 وأفضل مدرب "جائزة يوهان كرويف" التي منحت لكارلو أنشيلوتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تيباس واصل: "موقفهم غير مفهوم، لقد كان تصرفًا طفوليًا ومتهورًا، سمه ما شئت، إن التشكيك في جائزة فرانس فوتبول لسنوات عديدة والقول إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تدخل لعدم منحها لفيني ما هو إلى افتقار للنُبل".

وكان ريال مدريد قد غاب عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس، احتجاجًا على عدم منح جائزة أفضل لاعب لأي من لاعبيه فينيسيوس جونيور وداني كارباخال.

كما تطرق تيباس إلى المنافسة بين الدوري الإسباني ونظيره الإنجليزي، قائلًا إنه على الرغم من "تحقيق إسبانيا لـ 60٪ من الألقاب الدولية في اللعبة" إلا أن هناك جهدًا ينبغي بذله لاستمرار المنافسة مع الدوري الإنجليزي، مؤكدًا أن الدوري الإسباني يتفوق بالطبع على الدوريات الألماني والفرنسي والإيطالي.