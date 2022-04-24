يستفز الجماهير؟ نيمار عن الصافرات: لا يزال لدي 3 سنوات في عقدي!

استفز اللاعب البرازيلي نيمار جناح نادي باريس سان جيرمان جماهير النادي الفرنسي، وذلك في تصريحاته بعد انتهاء مباراة لانس يوم أمس.

وكان فريق العاصمة قد استطاع تحقيق لقب الدوري العاشر له في تاريخه بعد التعادل الإيجابي الذي جلبه ميسي من خلال هدفًا رائع سجله.

ليخرج بعدها زميله نيمار للحديث مع شبكة "ESPN" لكي يوجه بعض الكلمات تجاه جماهير الفريق الغاضبة بشكل قد يثير من حفيظتهم أكثر مما هو عليه الأمر.

ماذا حدث؟

بعد انتهاء المباراة وإعلان باريس سان جيرمان كبطل لنسخة الدوري الحالية، خرج بعض الجماهير من أرض الملعب دون الاحتفال مع اللاعبين.

وذلك للتعبير عن غضبهم مما حدث من الإخفاق الأوروبي أمام ريال مدريد في بطولة الأبطال، بعد الخروج من دور الستة عشر في سانتياجو برنابيو.

ماذا قال نيمار؟

من جانبه تحدث نيمار عن خروج الجماهير الغاضبة، حيث قال: "كان أمرًا سرياليًا أن يغادر جزء من الجمهور المدرجات".

وعن صيحات الاستهجان التي يتلقاها هذا الموسم رد ساخرًا: "سوف يتعبون من التصفير لأنه لا يزال أمامي ثلاث سنوات في عقدي".

وعن التتويج ببطولة الدوري اختتم: "أنا سعيد بشكل خاص الليلة باللقب، لقد كان موسمًا طويلًا وصعبًا مع كل ما حدث. لكننا تمكنا من الفوز بالبطولة، كانت مهمة للغاية بالنسبة لنا، والآن نحتاج إلى التنفس وتهدئة الذهن، وهو أهم شيء".

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