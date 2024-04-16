يستحق كل ريال من أجله يا الهلال! .. رافينيا ينسي جماهير برشلونة ليونيل ميسي بإنجاز جديد

نجم برشلونة يحقق إنجازًا جديدًا..

منذ رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، عن نادي برشلونة الإسباني في عام 2021، والفريق الأول لكرة القدم يُعاني بشدة؛ خاصة في دوري أبطال أوروبا.

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وفي الحقيقة أن معاناة برشلونة الأوروبية، بدأت منذ السنوات الأخيرة من مسيرة ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم إنتر ميامي الأمريكي.

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وظلت الجماهير البرشلونية، تبحث عن لاعب يعوض ولو جزء بسيط من أرقام الأسطورة الأرجنتينية؛ حتى جاء البرازيلي رافينيا دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

رافينيا سجل هدفًا، في المباراة الجارية حاليًا بين برشلونة وباريس سان جيرمان، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي.

وسجل الجناح البرازيلي نفسه، هدفين من ثلاثية برشلونة، في مباراة الذهاب أمام الفريق الباريسي، في العاصمة الفرنسية بالذات، والتي انتهت بالفوز (3-2).

وبالتالي.. أصبح رافينيا أول لاعب من نادي برشلونة، يسجل 3 أهداف ضد نفس الفريق، وفي الدور ذاته بمسابقة دوري أبطال أوروبا، منذ الأسطورة ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية في شباك تشيلسي الإنجليزي، موسم 2017-2018.

ويأتي تألق رافينيا الكبير مع برشلونة، في الوقت الحالي؛ في ظل الأنباء التي ترددت بشأن رغبة نادي الهلال السعودي، في التعاقد معه، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

جدير بالذكر أن صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت في الساعات الماضية، عن تحديد إدارة العملاق الإسباني، مبلغ 80 مليون يورو "319 مليون ريال سعودي"، لبيع عقد رافينيا لأي نادٍ يريده.