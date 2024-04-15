أرخص من نيمار .. برشلونة يوافق على بيع "هدف الهلال" ويحدد سعره!

صفقة كبرى في متناول الهلال..

SHAHID

حدد مجلس إدارة العملاق الإسباني برشلونة، سعر "بيع" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة يُعاني من أزمة اقتصادية كبيرة؛ حيث أصبح مطالبًا بـ"بيع" أحد لاعبيه الكبار؛ إذا أراد إبرام صفقات جديدة، في الميركاتو.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "سبورت" الإسبانية، مساء اليوم الإثنين، عدم ممانعة برشلونة، في "بيع" عقد الجناح البرازيلي رافينيا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت عن أن إدارة العملاق الإسباني، رفضت عرضًا بقيمة 60 مليون يورو مؤخرًا، من أحد الأندية الإنجليزية التي تريد شراء عقد اللاعب.

وأشارت إلى أن تألق رافينيا في الفترة الأخيرة، وخاصة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؛ دفع النادي لرفع السعر المحدد، مقابل "بيعه".

وأكدت الصحيفة على أن إدارة برشلونة، حددت مبلغ 80 مليون يورو تقريبًا، أمام أي نادٍ يرغب في شراء عقد رافينيا، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويحظى النجم البرازيلي، باهتمام كبير من نادي الهلال ومدربه البرتغالي جورج جيسوس؛ لخلافة مواطنه ميشايل ديلجادو، في الموسم الرياضي القادم؛ حسب العديد من التقارير المحلية والعالمية.

وسعر رافينيا الذي حدده برشلونة، في متناول نادي الهلال؛ حيث أنه أقل من القيمة التي دفعها الزعيم، لشراء نيمار جونيور في الصيف الماضي، من باريس سان جيرمان، والتي وصلت إلى 90 مليون يورو.

جدير بالذكر أن رافينيا البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى برشلونة في صيف 2022، قادمًا من نادي ليدز يونايتد الإنجليزي؛ حيث سجل 18 هدفًا وصنع 22 آخرين، خلال 81 مباراة رسمية.

SHAHID