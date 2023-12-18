بعد ارتباط اسم لاعب الاتفاق بالاتحاد .. جمهور الأهلي يقتحم "الصفقة المزعومة" بصور مفاجئة

أول رد فعل من جماهير الأهلي بعد أنباء مفاوضات الاتحاد مع لاعب الاتفاق

SHAHID

بشكل مفاجئ.. بدأت جماهير الأهلي السعودي، في الضغط على مجلس إدارة النادي؛ من أجل حسم صفقة مهمة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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هذه الصفقة؛ هي التعاقد مع سعد الموسى، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي، الذي يقدّم مستويات رائعة، خاصة في الموسم الرياضي الحالي.

الجماهير الأهلاوية نشرت عبر منصة "إكس"، صور للاعب ووالده بـ"قميص الأهلي"، مؤكدة على أن أسرة مدافع الاتفاق، تنتمي إلى قلعة الراقي بـ"الكامل".

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ونشر حساب باسم "ابو سعد للابد"، تغريدة سابقة منسوبة للكاتب علي الموسى، والد مدافع الاتفاق، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" سابقًا، منصة "إكس" حاليًا، كتب فيها وقتها: "يكفيكِ يا جدة اسم النادي الأهلي.. وأنا يكفيني أنني عشت أهلاوي".

بينما أكد حساب باسم "Ahmed"، على أن ثلاثي المملكة الموهوب سعد الموسى وعيد المولد ومتعب الحربي، من مشجعي النادي الأهلي، منذ الصغر؛ مع نشر صور قديمة لهم، وهم يرتدون قمصان الراقي.

وأضاف عن هذا الثلاثي الشاب: "نحتاج شخص يوفر لهم طلباتهم، ونراهم في النادي الأهلي.. أكبر كارثة إذا واحد فيهم ضاع من الفريق".

جدير بالذكر أن أنباء غير مؤكدة انتشرت في الساعات الماضية؛ بشأن رغبة إدارة نادي الاتحاد، في التعاقد مع سعد الموسى، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024"، في ظل الإصابات العديدة في خط الدفاع، مع إمكانية إدخال عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول، في الصفقة.

SHAHID