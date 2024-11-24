"يجب ألا يرحل".. سوبوسلاي يطالب ليفربول بتجديد عقد صلاح

ماذا قال النجم المجري؟

تغنى المجري دومينيك سوبوسلاي نجم ليفربول، بزميله في الفريق المصري محمد صلاح، معربًا عن أمله في "اللعب معه لأطول فترة ممكنة".

وقاد صلاح (هدفين) وسوبوسلاي (هدف) ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بنتيجة 3-2 مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سوبوسلاي، في تصريح لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "صلاح مهم جدًا جدًا، الجميع يعرف مو، إنه يحتاج فقط إلى الاستمرار، آمل أن أتمكن من اللعب معه لأطول فترة ممكنة".

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ووسع ليفربول الفارق مع منافسيه في صدارة ترتيب الليجا، إذ يبتعد بفارق 8 نقاط عن وصيفه مانشستر سيتي (بعد 12 جولة من البريميرليج).

ورفع صلاح رصيده إلى 12 هدفًا و10 تمريرات حاسمة في 18 مباراة هذا الموسم، علمًا بأن عقده مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وردًا على ما تردد بشأن حسم لقب البريميرليج، علق سوبوسلاي: "إنها بداية الموسم، ما زلنا بحاجة إلى الاستمرار وعدم التفكير في مكان السيتي وآرسنال والفرق الأخرى، لأنه طالما أننا نفعل ذلك كما نفعل الآن فسوف نستمر، لقد رأيتم السنوات الست الماضية، لا ينتهي الأمر أبدًا حتى ينتهي".