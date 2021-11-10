"يجب ابتعاد عبد الغني والجابر ونور عن المشهد الرياضي"

يرى الإعلامي الرياضي نايف الروقي، أنه يجب على النجوم الثلاثة حسين عبد الغني وسامي الجابر ومحمد نور، الابتعاد عن المشهد الرياضي السعودي خلال الفترة الحالية.

نادي النصر أعلن عن قبول استقالة حسين عبد الغني من منصبه كمدير تنفيذي لكرة القدم بالنادي، وذلك بالإضافة لقرار إقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق.

ونشر الروقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يطالب من خلالها سامي الجابر أسطورة الهلال ومحمد نور أسطورة الاتحاد، وحسين عبد الغني أسطورة الأهلي بضرورة الاستبعاد عن المشهد الرياضي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أتمنى من (سامي الجابر، محمد نور، حسين عبد الغني) الابتعاد عن المشهد الرياضي، لقد قدموا كل ما لديهم وحان وقت الوداع الرياضي، لقد تجاوزهم الزمن، خلال كفاية".

يأتي ذلك بعد الانتقادات التي طالت الثنائي من جانب الجماهير السعودية خلال الفترة الماضية، حيث كان آخرهم حسين عبد الغني الذي كان يتولى منصب المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر.

أتمنى من ( سامي الجابر ، محمد نور ، حسين عبد الغني ) الإبتعاد عن المشهد الرياضي ،،،

لقد قدموا كل مالديهم وحان وقت الوداع الرياضي ،، لقد تجاوزهم الزمن !!! خلاص كفاية . — نايف الروقي (@Naif41907687) November 10, 2021

الجماهير حمّلت مسؤولية تدهور أوضاع فريق نادي النصر، وطالبت إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بضرورة رحيله خلال الفترة الحالية، وهو ما دفعه لتقديم استقالته.

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النصر عانى خلال الفترة الماضية من سوء النتائج، حيث ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور النصف نهائي على يد الهلال، ثم تلقى خسارتين وتعادل في بطولة الدوري السعودي.