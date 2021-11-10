نجم جديد بالنصر يهدد بالاعتزال .. "العالمي سيصير كليموزين بسائق أجنبي!"

بعد أن أثار فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، الجدل خلال الفترة الماضية، بعدما أعلن اعتزال تشجيع العالمي، ظهر نجم جديد يهدد بالاعتزال هو الآخر، في تحدٍ جديد مع الجماهير.

ما هي قصة اعتزال فهد الهريفي؟

الهريفي كان قد أعلن اعتزال النصر نهائيًا سواء تشجيعيًا أو تحليليًا، بعدما اتهمه الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل، بالتواصل مع ثنائي الفريق عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح عسيري، لخلق مشكلات بينهما وبين حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي بالنادي، والبرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط الفريق. (طالع التفاصيل)

نجم العالمي الأسبق خرج في إحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نافيًا اتهامات المريسل، ومؤكدًا أنه لم يتواصل سوى مع حمد الله فقط، وليس بهدف التحريض، طالبًا شهادة طلال الرشيد. (طالع التفاصيل)

المفاجأة كانت الجمع بين الهريفي والرشيد في مساحة، ليؤكد الثاني رواية المريسل، طالبًا الأول بدعم العالمي والتوقف عن النهج الهجومي الذي اتبعه في الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

من المهدد الجديد بالاعتزال؟

هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق، يرفض نهائيًا فكرة تعيين مدير تنفيذي أجنبي بالنادي، مشددًا على فشل الفكرة، وإذا نجحت سيعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فكرة جلب مدير تنفيذي أجنبي شبيهة بسائق ليموزين جديد على البلد وتطلب منه يوديك مشوار، لا هو عارف يتكلم، ولا هو عارف يروح وين، ولا هو عارف اسم الشوارع والحواري ولا له حل إلا أن الزبون يدله وين يروح ومع كل شارع يقوله من هنا، ولو كانت فكرة ناجحة كان تسابقت عليها الأندية من سنوات".

وأضاف: "احفظوها في حال جاء مدير كرة أجنبي مهما كانت خبرته على مستوى العالم ،،، ونجح في مهمته، سأترك الرياضة وكرة القدم إلى الأبد وهذا من باب التحدي والخبرة، احفظوها، احفظوها".

واختتم: "لن ينجح مدير فني أو أجنبي إلا إذا طبق ما قلت، تمرين صباح وتمرين مساء يوميًا، ولو فعل اسحب التحدي وأتراجع عن ترك كرة القدم، لأني أعرف أن المشكلة في اللاعبين، وليس في من يتولى إدارة الكرة".

،،،،،،،، احفظوها ،،،،،،

في حال جاء مدير كرة اجنبي

مهما كانت خبرته على مستوى العالم ،،، ونجح في مهمته

سأترك الرياضة وكرة القدم

إلى الأبد وهذا من باب التحدي

والخبرة ،،،، أحفظوها ،،،،

✋ ،،،،،،، احفظوها. ،،،،،،،✋ — هاشم سرور (@Hashem_S6) November 10, 2021

ما هي قصة المدير التنفيذي الأجنبي؟

وفقًا لعديد التقارير فإن حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي الحالي للعالمي، قد تقدم باستقالته قبل يومين إلى إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، لكن لم يتم الموافقة عليها بعد.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن إدارة مسلي تبحث حاليًا عن بديل أجنبي لعبد الغني، في محاولة لانتشال النادي من الأزمات الكثيرة التي يمر بها بالموسم الجاري.

أصابع الاتهام مع كل أزمة بالعالمي تتجه نحو عبد الغني، إذ يرى الكثيرون أنه غير مناسب للمنصب، بحكم عصبيته وانفعاله الدائم من أقل شيء.

وكان عبد الغني قد تولى منصبه خلفًا لعبد الرحمن الحلافي، الذي استقال هو الآخر، بعدما حاصرته اتهامات التقصير في العمل.

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