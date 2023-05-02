هل يتعرض للعقاب؟ حكم مباراة ليفربول وتوتنهام يغيب عن الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل!

تهاني سليم
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Jurgen Klopp Paul TierneyGetty/GOAL
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صخب مباراة ليفربول وتوتنهام وأزمة كلوب مع الحكم يبدو مستمرة

سيغيب الحكم بول تيرني عن الظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج" الأسبوع المقبل في منتصف الملعب بعد أزمته الأخيرة مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وكان يورجن كلوب قد اتهم تيرني بالتفوه بكلام غير مرغوب فيه تجاهه في مباراتهم مع توتنهام. وهو ما نفته رابطة الحكام الإنجليزية جملة وتفصيلًا مدافعة عن الحكم.

يورجن كلوب يتراجع عن تصريحاته التي هاجم فيها الحكم.

لكن تيرني الذي أدار أكبر عدد من المباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم "28 مباراة" لن يظهر الأسبوع المقبل على أرض الملعب كحكم ساحة، بل سيكون الحكم الرابع في مباراة وست هام ومانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل وسيكون حكمًا لتقنية الفيديو في مباراة نوتنجهام فورست وساوثهامبتون يوم الإثنين.

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