يورجن كلوب "المتسامح": لا أعرف لماذا هاجمت حكام مباراة توتنهام .. ومحمد صلاح سبب بطاقاتي!

كلوب يعترف بالخطأ بعد الهجوم على الحكام بعد مباراة ليفربول وتوتنهام..

عبر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن ندمه على الأحداث التي جرت مع الحكم بول تيرني خلال مباراة فريقه أمام توتنهام، والتي أقيمت لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي 2022-23، وانتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 4-3.

كلوب، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الثلاثاء قبل مواجهة فولهام المؤجلة من الجولة 28 للدوري الإنجليزي، علق على الأحداث التي جرت مع بول تيرني.

واحتفل كلوب بشكل مبالغ فيه في وجه الحكم الرابع بعد تسجيل ديوجو جوتا للهدف الرابع في الدقيقة 90+4، ليمنحه بول تيرني حكم الساحة بطاقة صفراء، وخرج الألماني بعد المباراة ليؤكد أن كلمات تيرني له لم تعجبه.

كلوب علق على تلك الأحداث قائلًا: "الموقف برمته لم يكن يجب أن يحدث، كان هناك الكثير من المشاعر والغضب في تلك اللحظة، ولهذا السبب احتفلت بالطريقة التي احتفلت بها، كان الخطأ على محمد صلاح -قبل هدف توتنهام الثالث- أمام عيني مباشرة، كان يجب أن أكون سعيدًا فقط عندما سجلنا الهدف الرابع ولكن للأسف كنت غاضبًا".

وأضاف: "جاء بول تيرني نحوي، لم أكن أتوقع الحصول على بطاقة حمراء للحظة، وقال: بالنسبة لي إنها بطاقة حمراء ولكن بسببه (الحكم الرابع) إنها بطاقة صفراء".

وتابع: "أعلم أن بول تيرني لا يفعل ذلك عن قصد، بالتأكيد لا، لكن لدينا هذا التاريخ معه، لم يحدث شيء عن قصد ولكنه لا يزال موجودًا".

وأردف: "أنا نادم حقًا على العناوين الرئيسية التي صنعتها، ليس لدي أدنى فكرة عما يحدث الآن، لم نسمع أي شيء بعد".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته قائلًا: "ربما يجب أن أتوقع عقوبة، البطاقة الحمراء التي حصلت عليها ضد مانشستر سيتي كانت في نفس المكان، وأيضًا بسبب خطأ ضد نفس اللاعب، محمد صلاح".