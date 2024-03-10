"يتعارض مع مبادئ وقيم الرياضة".. تصرف مشين من مدرب ليتشي مع لاعب فيرونا!

النادي يدين ما فعله المدير الفني!

تورط روبيرتو دافيرزا مدرب ليتشي في فعل مشين عقب نهاية مباراة فريقه التي خسرها أمام فيرونا (0-1) ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وخسر ليتشي في عقر داره على ملعب فيا دل ماري بهدف نظيف سجله نجم فيرونا مايكل فلورنينشو بالدقيقة 17، علمًا بأن توماس هنري لاعب الضيوف تعرض للطرد في الدقيقة 90+7.

وعقب نهاية المباراة سادت حالة من التوتر على أرضية الملعب، قبل أن يتوجه المدرب دافيرزا صوب لاعب فيرونا المطرود (هنري) ويضربه بالرأس في وجهه.

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فور انتشار مقطع فيديو الذي وثق الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي، أصدر نادي ليتشي بيانا رسميًا قال فيه، إنه "يدين بشدة ما فعله المدرب، باعتباره يتعارض مع مبادئ وقيم الرياضة".

بهذه النتيجة رفع فيرونا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد ليتشي عند 25 نقطة في المركز الـ15.