قد يتجاوز عرض الهلال .. بيكهام يغري ليونيل ميسي للعب في الدوري الأمريكي!

الإغراء الذي يقدمه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي كبير جدًا حد عرض حصة في نادي إنتر ميامي ليوافق هداف الدوري الإسباني التاريخي على اللعب له.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد ليو عقده أو يتعاقد مع أي فريق بعد.
من بين الأندية الراغبة في التعاقد مع قائد الأرجنتين نادي إنتر ميامي الأمريكي المملوك جزئيًا لبيكهام والذي سيعرض على ليو حصة في النادي لإقناعه للعب له بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
العرض الذي سيقدمه إنتر لميسي يأتي بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانبين برعاية رابطة الدوري الأمريكي التي أعلن مديرها من قبل استعدادهم لكسر أي قواعد من أجل عودة ميسي وإقناعه وعائلته بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لقراء تصريح المدير التنفيذي للرابطة كاملة. اضغط هنا.
لكن العرض الأمريكي يواجه منافسة شرسة مع الهلال السعودي الذي قيل عرض 400 مليون يورو راتبًا سنويًا لليو.
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