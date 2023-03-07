ستُزال كل العقبات للفوز بخدمات قائد الأرجنتين ليونيل ميسي في دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم؛ هذا ما أكده صراحة المدير التنفيذي للبطولة دون جاربر.

ينتهي عقد ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد اللاعب عقده بعد مع نية ناديه في ذلك وعدم توصله لاتفاق مع اللاعب وممثليه بعد. ويظهر اسم نادي إنتر ميامي، المملوك جزئيًا لنجم الكرة الإنجليزية، ديفيد بيكهام، ضمن أبرز الأسماء الراغبة في التعاقد مع ليو.

وتحدث جاربر صراحة عن ميسي وقال لـ"ذي أثليتيك": "نتحدث ربما عن أكثر لاعب مميز في تاريخ اللعبة. لذا حينما تربطه الشائعات بإنتر ميامي فهذا عظيم".

وتابع الرئيس التنفيذي للدوري الأمريكي "لو حدث ذلك فسيكون حدثًا للدوري الأمريكي وميسي وعائلته. سنيسر كل العقبات. لا يمكنني إعطاء تفاصيل أكثر لأن ليس لدينا الآن".

وأضاف ملمحًا عما قد يفعلون لإغراء ميسي بالقدوم "علينا تقديم صفقة تليق بتوقعاته هو وعائلته. ما هي؟ بأمانة لا نعرف الآن، لكن من المحتمل ألا يكون ضمن سقف الرواتب".

وتضع رابطة الدوري الأمريكي سقفًا للرواتب لكل الأندية كي لا ينهار النظام المالي للبطولة مع استثناء 3 لاعبين من هذا الحد بكل فريق؛ لكن يبدو لو قدُم ميسي فسيكون خارج هذا النظام تمامًا.