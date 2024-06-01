"يا مدور الهين ترى الكايد أحلى" .. أسطورة الهلال يدافع عن البليهي والجماهير ترفض!

بعد اعتذار البليهي لجماهير الهلال عن خطئه أمام النصر..

وجه سامي الجابر، أسطورة الهلال، رسالة دفاعية عن علي البليهي، مدافع فريق الكرة، والذي اعتذر عن الطرد الذي تلقاه أمام النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ما فجّر غضبًا كبيرًا من عشاق الزعيم تجاه المدافع.

وتلقى علي البليهي، بطاقة حمراء، في الدقيقة 87، بعد قيامه بضرب سامي النجعي، ليقوم النصر بتسجيل هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 88 عن طريق أيمن يحيى، ثم زاد خاليدو كوليبالي، من أوجاع الهلال بطردٍ ثانٍ، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، ثم ركلات الترجيح التي شهدت تألقًا من الحارس ياسين بونو، ليقود الهلال للتتويج بكأس الملك.

وأصبح البليهي أحد اللاعبين المُطالبين بمغادرة قلعة الهلال، بعد تصرفه في لقاء النصر، والذي كاد أن يكلف الزعيم لقب أغلى الكؤوس، فيما وجه مدافع الفريق، رسالة اعتذار عقب التتويج بالكأس، قائلًا "انتهى الموسم بثلاثية كانت بدعمكم الدائم ، اعتذر لو وضعت الفريق بضغط كبير لكن الحمدلله ربي اكرمني واكرمكم بالفوز وصار لها طعم ثاني، عتبكم على العين والرأس دايم ، عسى فرحكم دايم، مبروك يا المدرج الفخم الثلاثية".

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ورد الجابر على اعتذار البليهي، برسالة دفاعية عبر منصة إكس، تويتر سابقًا، قال فيها "الف مبروك يا بطل. الخطأ والانفعال في مثل هذه المناسبات و تحت هذا الضغط حدث و سيحدث من افضل نجوم العالم وانت احدهم. والحمد لله عدت على خير."

وأضاف "حتى خطأك ياعلي اعطى البطولة طعم مختلف و رسم سيناريو مثير. كأنك تقول يا مدور الهين ترى الكايد احلى، اعتذارك للجماهير دليل ثقة و احترام وتقدير. المدرج الفخم يفخر بك و بزملائك وما قدمتوه في هذا الموسم الاستثنائي."

ورفض عدد من جماهير الهلال، رسالة الجابر الدفاعية عن البليهي، مؤكدين أن المدافع ارتكب خطأ كارثيًا من تصرف ساذج، وكاد أن يفقد الفريق البطولة.