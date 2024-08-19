"يا إلهي من هذا الفتى".. كارلوس: تنبأت بمستقبل ميسي بعد ما فعله معي في 2006!

تصريح مثير من أسطورة البرازيل..

يرى روبرتو كارلوس، أسطورة البرازيل وريال مدريد، أنه كان محظوظًا لأنه لم يواجه "مارادونا الجديد" ليونيل ميسي كثيرًا.

وغادر كارلوس صفوف ريال مدريد في 2007، يبنما كان ميسي في بداية رحلته التاريخية مع برشلونة.

ويتذكر كارلوس مواجهة ميسي الأولى عام 2006 في مباراة بين برشلونة وريال مدريد في البرنابيو، والتي فاز بها الميرنجي (2-0).

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وقال الأسطورة البرازيلية، في تصريحات لـ"90min": "ميسي راوغني أنا وكانافارو، فالتفت إلى زميلي وقلت: "يا إلهي من هذا اللاعب؟ إنه مارادونا الجديد".

وأضاف: "قلت إنني محظوظ، لم يتبق لي الكثير من الوقت قبل اعتزالي، كيف سيتأقلم الجيل القادم من المدافعين؟ سوف يكافحون معه حقًا".

وواصل: "كنت أعرف أنه سيكون أفضل لاعب في العالم، سيفوز بكل شيء، وأنا سعيد لأنني شاهدته أكثر مما لعبت ضده".