يامال يعلق على هدفه التاريخي.. ويكشف سر أدائه الخرافي في اليورو!

ماذا قال نجم برشلونة؟

أعرب لامين يامال نجم منتخب إسبانيا عن سعادته بالفوز على فرنسا (2-1) في نصف نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والتأهل إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من إنجلترا وهولندا.

وتقدمت فرنسا بهدف مبكر في الدقيقة الثامنة عن طريق كولو مواني، إلا أن يامال عاد في الدقيقة 21 بهدف تاريخي، جعله أصغر لاعب يسجل في تاريخ اليورو، قبل 4 دقائق فقط من تسجيل زميله داني أولمو الهدف الثاني.

وعن ذلك الفوز، قال لاعب برشلونة، في تصريح لـ"la1": "كنا في لحظة صعبة، لم نتوقع هدفًا بهذه السرعة، أردت أن أضع الكرة في المكان الذي ذهبت إليه، وأنا سعيد للغاية".

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وأضاف: "أحاول ألا أفكر كثيرًا وأستمتع بما أفعل وأساعد الفريق، وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فأنا سعيد وراضٍ عن الفوز، أريد أن أفوز وأفوز، سأحتفل بعيد ميلادي (17) هنا في ألمانيا مع فريقي".

ويقدم يامال أداء مذهلًا في يورو 2024، حيث يصنفه كثيرون كأفضل لاعب في المنتخب الإسباني خلال البطولة.