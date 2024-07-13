يامال يطفئ شموع عيد ميلاده الـ17.. ويطلب هدية "متوقعة"!

ماذا طلب نجم إسبانيا؟

احتفل لامين يامال نجم منتخب إسبانيا بعيد ميلاده الـ17 اليوم السبت داخل معسكر لاروخا، الذي يستعد لمواجهة إنجلترا غدًا الأحد في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في برلين.

وقال يامال، في تصريحات نقلتها صيحفة "سبورت" الإسبانية:

"أريد الفوز باليورو كهدية، سعيد جدًا كوني قادرًا على الاحتفال بعيد ميلادي هنا والوصول إلى النهائي معكم جميعًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط زملائه في مركز التدريب، أطفأ يامال الشموع في كعكة الفراولة لعيد ميلاده الـ17 بعد الغداء، مع رغبة أعرب عنها بصوت عال: "أريد الفوز كهدية، هيا نواجه إنجلترا".

وغنّى جميع لاعبي منتخب إسبانيا "عيد ميلاد سعيد" للامين، قبل أن يطفئ الشموع في الفندق، بينما تلقى بعض كلمات السخرية من زملائه في الفريق.

ويعد يامال أحد أبطال بطولة أمم أوروبا 2024، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يشارك أساسيًا ويصنع ويسجل.