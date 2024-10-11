بعد تصريحه باستقالة المسحل .. طلال آل الشيخ يحرج رئيس اتحاد الكرة حول قفزة "تصنيف السعودية"!

ماذا قال؟

وجه طلال آل الشيخ، رئيس نادي الشباب السابق، تعليقًا حول تصريحات ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة، حول قفزة التصنيفات التي حققتها الكرة السعودية في السنوات الأخيرة، والتي تؤكد أن الرياضة تسير على الطريق الصحيح في المملكة.

وخرج ياسر المسحل، بتصريحات إعلامية عقب خسارة المنتخب السعودي أمام اليابان (0-2)، في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، قائلًا إن اللاعبين قدموا أداءً ليس سيئًا، رغم وجود مشكلة في عدم التسجيل، مضيفًا أن الرياضة السعودية تسير في الطريق الصحيح، بعدما كان الأخضر في المركز 120 قبل عشر سنوات، واليوم هو في المركز 65 عالميًا، كما نفى وجود أي نية لإقالة الإيطالي روبرتو مانشيني من إدارة الجهاز الفني للمنتخب.

ونشر آل الشيخ، رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "العزيز ياسر المسحل، اتحاد أحمد عيد (الكروي) استلم ومركزنا 120 وسلم ومركزنا 54، واتحادكم (...) استلم وتصنيفنا 67، وحاليًا 56!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يذكر أن آل الشيخ، قد أدلى بتصريحات منذ أيام، قائلًا إنه يمتلك معلومات تفيد باستقالة ياسر المسحل من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسيتولى عبد الله حماد مقعد الرئاسة بديلًا له.

وبخسارة المنتخب السعودية أمام اليابان بثنائية نظيفة في الجوهرة المشعة، جاء الأخضر في المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، برصيد 4 نقاط، بينما حافظ منتخب اليابان على العلامة الكاملة، ليتصدر الجدول، برصيد 9 نقاط.

وتستعد السعودية لملاقاة البحرين، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الرابعة من الدور الثالث في تصفيات كأس العالم، حيث يأتي المنتخب البحريني في المركز الرابع، مبتعدًا بفارق الأهداف عن الأخضر.