"أنظروا أين كنا قبل 10 سنوات!" .. ياسر المسحل يحسم مستقبل روبرتو مانشيني مع السعودية رسميًا

مانشيني يتعرض لانتقادات عنيفة..

حسم ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، "مستقبل" الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني؛ بعد الهزيمة أمام اليابان.

السعودية خسرت (0-2) أمام المنتخب الياباني، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأعلن المسحل في تصريحات مع وسائل الإعلام، بعد الهزيمة أمام منتخب اليابان، استمرار مانشيني في منصبه، نافيًا وجود أي نية لإقالته من القيادة الفنية للأخضر السعودي.

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وكشف رئيس اتحاد الكرة عن أن المسؤولين سيظلوا يدعمون المدير الفني الإيطالي، حتى تحقيق النتائج المرجوة، والوصول إلى كأس العالم 2026.

وأضاف: "نجوم منتخب السعودية الحاليين صغار في السن، ويحتاجون إلى وقتٍ فقط؛ من أجل تعلم طريقة مانشيني، والتأقم مع أسلوب لعبه"، مطالبًا الجماهير ووسائل الإعلام، دعم الأخضر والوقوف خلفه، بعيدًا عن الانتقادات الهدامة.

وعن مباراة اليابان.. أشاد ياسر المسحل بمستوى المنتخب السعودي، معترفًا في نفس الوقت بوجود مشكلة في تسجيل الأهداف؛ وهو الأمر الذي يعمل مانشيني على حله.

وأخيرًا.. قلل المسحل من المخاوف بشأن مستقبل المنتخب الوطني؛ قائلًا: "أنظروا أين كنا قبل 10 سنوات.. كنا في التصنيف 120"، مؤكدًا على أن هناك خطة طويلة من أجل التطوير، والعودة إلى منصات التتويج.

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تراجع إلى "المركز الثالث"، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبفارق 5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".