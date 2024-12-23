"احترم ياسر القحطاني ولكن!" .. يونس محمود يبرر رده الساخر على نجم المنتخب السعودي الأسبق بشأن جائزة الأفضل في آسيا 2007

الجدل حول تلك الجائزة مستمر منذ عام 2007!

يتصدر يونس محمود؛ أسطورة الكرة العراقية، المشهد حاليًا بعد سخريته من المنتخب السعودي، لذا كان طبيعيًا بالتزامن مع هذا أن يُفتح من جديد ملف جائزة أفضل لاعب في آسيا 2007.

تلك الجائزة فاز بها ياسر القحطاني؛ نجم الهلال والسعودية الأسبق، فيما خرج الأسطورة العراقية زاعمًا أنه الأحق بها، ليبدأ الجدل منذ ذاك العام (2007) وحتى يومنا هذا.

ومع تقليل يونس محمود من ترشيح الأخضر السعودي للفوز بكأس الخليج العربي "خليجي 26" المقام حاليًا في الكويت، زعم البعض أن هذا التقليل نابع من حزن العراقي على عدم فوزه بجائزة الأفضل في القارة الآسيوية 2007 لصالح القحطاني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك المزاعم تم سؤال يونس عنها عبر برنامج "المجلس" في قناة الكاس القطرية، ليرد: "مع احترامي للقحطاني فهو نجم كبير وصديق وزميل، لقد ظهر في إحدى اللقاءات يقول (يونس محمود يريد أن أمنحه جائزة أفضل لاعب في آسيا)، لذا قمت بالرد عليه (وأنا لا يمكنني منحك كأس آسيا فهو ملك للشعب العراقي)، وهذا طبيعي بين النجوم".

وأضاف: "المزاح والمناكفات بين النجوم ظاهرة صحية، وأتمنى أي لاعب سعودي يتحدى العراق والعكس، هذا صحي، هذا يعطي زخم إعلامي للبطولة، كرة القدم عبارة عن جماهير وشغف، لذا علينا أن نجعل الجمهور يتفاعل معنا".

يذكر أن يونس محمود يُسقط على تصريح قديم للقحطاني قال به: "هو لاعب كبير وصاحب إنجازات، وبالفعل يستحق لقب الأفضل، لذا إذا كان يرى أنه ظُلم، سألمع الجائزة وأرسلها له".

أما حديث العراقي عن "لا أستطيع إرسال كأس آسيا له"، فهو إسقاط على فوز المنتخب العراقي أمام نظيره السعودي في نهائي البطولة القارية عام 2007 بهدف نظيف، سجله يونس محمود.