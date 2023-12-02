الجمهور لا ينسى أبدًا! .. ياسر القحطاني يعكر ليلة فوز الهلال أمام النصر

ماذا فعل قائد الهلال الأسبق في ليلة فوز فريقه بالديربي أمام النصر؟

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في وقت كانت به ليلة الأمس بمثابة "الكرنفال" بالنسبة للهلال وجماهيره، متوحدين حول الاحتفال، لم يعكر صفوها إلا ياسر القحطاني؛ قائد الفريق الأسبق، إذ هاجمه الجمهور في ظل عدم نسيانه أحد مواقفه القديمة.

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بالأمس خطف الزعيم ثلاث نقاط من فك غريمه التقليدي وجاره النصر في ديربي الرياض بالفوز بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية "الدرة".

وبشكل طبيعي، خرج القحطاني عقب المباراة لتهنئة فريقه السابق، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يا عمري يالهلال، مبروك يا زعماء .. هاردلك للنصر .. مباراة سيطر عليها الزعيم واستحق الثلاث نقاط مستوى ونتيجة، الحمد لله".

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لكن التعليقات أسفل تهنئته كانت هي المشكلة، إذ تذكر له الجمهور هجومه السابق على البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للفريق، إذ كان قد انتقده في بداية الموسم، معترضًا على المستوى الفني الذي يقدمه الزعيم معه، حتى وصل به الأمر للمطالبة بإقالته.

الغالبية وصفته بـ"السوس"، فكتب أحدهم: "ما نحتاج مباركة منك، لكن أبشرك بعد رش السوس الهلال تعافى ورجع الإبداع أهم شيء أي هلالي ينتبه من السوس"، وأضاف آخر: "وجيسوس؟؟ ما يستحق الإنصاف؟؟ أضعف الإيمان يا كابتن أنك تنصفه"، قبل أن يعلق ثالث: "دائمًا ما التاريخ كفيل بالرد والأجمل أن الرد يكون سريعًا للقضاء على ال (...)".

يذكر أن الهلال بقيادة جيسوس يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، ليوسع الفارق بينه وبين وصيفه النصر لسبع نقاط.

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