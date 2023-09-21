"ستبوس الأيادي" .. القحطاني يرد على اتهامه بـ"التآمر" ضد الهلال برسالة عنيفة

رسالة عنيفة من ياسر القحطاني بعد الاتهامات الخطيرة الموجهة له

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رد ياسر القحطاني، أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الهلال السعودي، على الاتهامات الموجهة إليه، بـ"التآمر" ضد النادي ومجلس إدارته.

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القحطاني تعرض لاتهامات من إعلاميين وعدد من الجماهير، بمحاولة نشر الفوضى في الهلال، بتصريحاته وانتقاداته، بعد كل تعثر للفريق الأول لكرة القدم.

وفي هذا السياق.. قال القحطاني في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الهلال عشقناه وبذلنا له الغالي والنفيس، وسنبقى له عشاق ما حيينا.. ولن نقبل من أي تافه، يعلمنا أدبيات النادي".

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وأشار إلى أن من اسماهم بـ"الشللية وأصحاب الجروبات"؛ هم الذين يشككون في نواياه، مضيفًا: "اتهامك بأننا نشن حملة غير نظيفة.. نعرف كيف نخليك تبوس الأيادي كالعادة".

وتابع ياسر القحطاني: "من يتجاوز حدود الأدب، بعد ما تغاضيت عنّه؛ سوف يجد وجه آخر، لمن لا يقبل الإملاءات ولا يتلوّن".

وشدد القحطاني، على أنه لن يتناقش فنيًا، مع شخص لا يفقه شيء في كرة القدم، مختتمًا رسالته العنيفة بالقول: "لا أنت ولا من هم في جروبك، تعلمنا ما نقول".

جدير بالذكر أن الهلال، يعاني من تراجع في النتائج؛ حيث سقط في فخ التعادل مرتين متتاليتين، أمام نافباخور الأوزباكي في أبطال آسيا، وضمك بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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