ياسر إبراهيم: فايلر كان غير مقتنعًا بي وفضلت الأهلي عن الزمالك

مدافع الأهلي يكشف كواليس ما حدث بينه وبين فايلر ليعود لتشكيل الفريق الأساسي.

أكد ياسر إبراهيم، مدافع فريق النادي الأهلي، على أن بعض أصدقائه داخل القلعة الحمراء، أخبروه بأن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، كان غير مقتنعًا بقدراته، ولكنه استطاع أن يشارك أساسيًا.

وقال إبراهيم خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت 2: "شاركت في مباراة الأهلي والزمالك بكأس السوبر، وخرجت مصابًا، وبعدها ابتعدت عن الصورة تمامًا، لدرجة إشراك أحمد فتحي بدلًا مني في قلب الدفاع وأنا متواجد على مقاعد البدلاء، أو يتم استبعادي من القائمة".

مدافع الأهلي تابع: "بعد ذلك أخبرني عدد من أصدقائي بأن فايلر ليس مقتنعًا بقدراتي، وهذا هو سبب ابتعادي عن التشكيل، وقررت بعدها التحدث معه لإيجاد حل".

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ياسر إبراهيم أردف: "سألت فايلر ما الذي تحتاجه مني لكي أطوره، وجدته شعر بالسعادة لاهتمامي بالأمر، وطلب مني مواصلة التدريب بقوة، وبالفعل أتيحت لي الفرصة وتمسكت بها".

وواصل: "كنت قد وقعت للأهلي منذ عامين، ولكن لم تتم الأمور كما كنا نريدها، وكان الزمالك قد تقدم بعرض آخر بمقابل مادي أعلى بكثير، ولكنني فضلت القلعة الحمراء".

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وكشف إبراهيم عن سبب تفضيله للأهلي، حيث قال: "فضلت الأهلي لأنني أحب الاستقرار، والزمالك نادٍ محترم وكبير بالتأكيد ولا أقلل منه أبدًا".

واختتم ياسر إبراهيم تصريحاته قائلًا: "سبب اشتباكات مباراة السوبر الأخيرة، فريقك انتصر لماذا توجهت إلى جمهور الفريق المنافس، وما حدث كان صورة سيئة لمصر وخصوصًا أننا كنا نمثل بلدنا في الإمارات، لم نكن نتمنى وقوع ذلك".

وشهدت مباراة السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك أحداث اشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد نهاية اللقاء.